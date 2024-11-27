Nothing Technology Japanは11月25日、「Nothing Phone (2a)」をベースにユーザーコミュニティと共創したスマートフォン「Nothing Phone (2a) Community Edition」のポップアップイベントを東京・原宿で開催しました。グローバルで1000台が15分で完売世界47か国から製品のアイデアを募集し、「ハードウェア」「壁紙」「パッケージ」「マーケティング」の各ステージで選ばれたコミュニティメンバーが、実際に開発に参加した製品。ハ