暮坪湘江特大橋の接合が完了中国湖南省【新華社長沙11月27日】中国湖南省長沙市で建設が進む暮坪湘江特大橋は26日、主径間の横梁設置が終わり、接合された。市内の南エリアと大王山エリアを結ぶ大橋は長沙城市発展集団が投資し、湖南路橋建設集団が工事を担っている。開通後は沿線の交通利便性を高め、長沙・株洲・湘潭3市都市圏の発展促進に重要な役割を果たす。（記者/丁春雨、陳思汗）