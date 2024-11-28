気象庁は２７日、政府の火山調査研究推進本部（事務局・文部科学省）が４月に発足し、各地の火山の調査や活動評価に着手したことを受け、火山噴火予知連絡会（会長・清水洋九州大名誉教授）を終了すると発表した。同庁が噴火警報などを発表する際、専門家から助言を得る組織としては「火山情報アドバイザリー会議」を設置し、２８日から運用を始める。火山噴火が想定外の推移をたどった場合などには、北海道と東北、関東・中部
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