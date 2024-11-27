ロッテから育成ドラフト3位で指名された富士大・長島幸佑投手（22）が27日、支度金300万円、年俸300万円（いずれも推定）で契約を結び、岩手県花巻市内で会見を行った。1メートル87の長身から最速152キロの直球を投げ込む大型右腕は「最速で支配下に上がりたい。“こいつが出てきたら安心だな”と思われるような投手になりたい」と誓った。今ドラフトで富士大からは支配下4人、育成2人の計6人が指名を受けた。指名順では長島