ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日～金曜日15時30分～17時）、11月27日の放送にビデオジャーナリストの神保哲生が出演。明日の臨時国会を前に、今後の日本政治についてコメントした。 鈴木敏夫（文化放送解説委員）「いよいよ明日が臨時国会。石破茂政権が本格的な船出、ということになります。きょうは神保さんに日本
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