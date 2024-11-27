スポーツの力で地域を活性化し、岡山県民が健康でいきいきと暮らせる社会の実現を目指そうと協定が結ばれました。 調印式では、加計学園の加計役理事長と岡山県スポーツ協会の越宗孝昌会長が署名しました。この協定は、学園と協会が連携し、スポーツを通じた地域活性化や県民の健康増進などの実現に取り組むことが狙いです。 （加計学園加計役理事長）「今までは、こういう環境がないと自分で考えてアクショ