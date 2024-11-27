岡山県瀬戸内市の公園に世界を舞台に活躍するアーティストが手掛けたアート作品が設置されました。地域活性化を図ろうという市の取り組みです。 【写真を見る】世界で活躍するアートグループ “ウサギニンゲン” のアート作品牛窓ヨットハーバー南側公園に設置【岡山・瀬戸内市】 瀬戸内市の牛窓ヨットハーバー南側公園に設置されたのは「港風（みなとかぜ）のサ&#1254