ＴＢＳは２７日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行った。ＢＳ―ＴＢＳの伊佐野英樹社長は、年末年始の編成について「長寿看板番組３連発をぶちかます予定です」と元気いっぱい。大みそかは「ヒロシのぼっちキャンプ」４時間スペシャル、元日の夜は「吉田類の酒場放浪記」、２日は「町中華で飲ろうぜ」を放送する。また「是非、ご覧いただきたい」とプッシュしたのが１月５日放送の２時間特番「イチローｖｓ松井秀喜〜今だか