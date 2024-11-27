今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、今晩の米１０月個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数の結果に左右されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５１円１０～１５２円６０銭。 この日は、急激なドル安・円高が進行し夕方には１５２円ラインを割り込んだ。今晩発表されるＰＣＥ物価指数は前年同月比で２．３％上昇と１０月の２．１％上昇から加速することが予想されている。その結果次第では、ドル円相場は更に上