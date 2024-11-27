俳優の白石麻衣（32）が26日、自身のインスタグラムを更新。“ミスコン女王”ショットを公開した。【写真】「女神降臨」「殿堂入り」圧巻の“ミスコングランプリ”姿公開の白石麻衣白石は「連続爆破事件の実行犯が明らかになります。色々動きがある8話、是非見てください！」と呼びかけ、反町隆史＆杉野遥亮がW主演を務めるフジテレビ系“火9”ドラマ『オクラ〜迷宮入り事件捜査〜』（毎週火曜後9：00）のオフショットをアッ