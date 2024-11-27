QTファイナル2日目国内女子ゴルフの2024年クォリファイングトーナメント（QT）ファイナルステージは27日、静岡県・葛城GC宇刈C（6454ヤード・パー72）で2日目が行われた。初日を首位タイで終えた森井あやめとツアー1勝のセキ・ユウティン（中国）が、共に1オーバーの73で回りながらも、通算7アンダーで首位をキープした。首位と1打差の3位タイには、今季シード権を喪失した永井花奈と、サイ・ペイイン（台湾）が並び、通算5ア