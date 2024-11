BMSG presents THE GAME CENTER SKY-HI、Novel Core、BE:FIRST、MAZZELなどオールキャストが東京ドームに集結した「BMSG presents THE GAME CENTER」の模様を、オンライン動画配信サービスHuluで12月28日正午から疑似生&見逃し独占配信することが決定した。SKY-HIが代表を務めるマネジメント/レーベル・BMSGの所属アーティストであるNovel Core、BE:FIRST、MAZZEL、Aile The Shota、edhiii boi、REIKO、TRAINEE(R