◆報知新聞社主催男子プロゴルフツアーメジャー最終戦日本シリーズＪＴカッププロアマ日（２７日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）昨季賞金王で今季は欧州ツアーが主戦場の中島啓太（フリー）はプロアマ戦で最終調整。「明日（２８日）になったらたくさんのゴルフファンの方が会場に来ると思うので、また違う雰囲気を感じられると思う」と開幕を楽しみにした。今年の国内でのプレーは日本オープン（６位