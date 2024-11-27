静岡市の東名高速・日本平久能山スマートインター周辺に誘致する方針の大型商業施設について、市は、27日の市議会で、「特定の商品に特化した専門店が地域経済の活性化に繋がる」との見解を示しました。（静岡市難波市長）「静岡市に残された大変貴重な土地」「広域から多くの来訪者を呼び込むため、新たな交流拠点の形成を目指す」27日、静岡市議会で、駿河区の東名高速・日本平久能山スマートインター