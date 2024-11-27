俳優・遠藤憲一が主演するテレビ朝日系ドラマ『民王R（たみおうあーる）』（毎週火曜後9：00）の第7話が12月3日に放送される。今度は遠藤演じる主人公・武藤泰山が、武田梨奈演じる“妊娠34週・制作会社のドラマプロデューサー”と入れ替わる。【場面写真】大物主演女優を演じる橋本マナミ同作は、2015年7月期に金曜ナイトドラマ枠にて、遠藤＆菅田将暉のW主演で放送された痛快政治エンターテインメント『民王』の続編。今回