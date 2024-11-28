元プロ野球選手のイチローと、騎手の武豊がコラボしたスペシャルムービー「ICHIRO MEETS KEIBA MOVIE」が、2024年11月28日（木）より公開される。「ICHIRO MEETS KEIBA MOVIE」は、JRA（日本中央競馬会）が制作したもので、特設サイト『ICHIRO MEETS KEIBA』にて公開される。先月公開された特別サイトでは、イチローと武豊のコラボレーション企画が大きな反響を呼んでおり、今回のムービーはその対談の様子を収めたもの。このムー