7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTのライブドキュメンタリー映画第2弾『BE:the ONE -MEANT TO BE-』が公開2週目で観客動員数10万人を突破し、入場者プレゼント第4弾のデザインが公開された（※数字は11月26日時点）。本作は、BE:FIRSTがデビューしてから850日目を迎えた日に東京ドームで行われた「BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream − Masterplan”」の1日目を中心に、彼らのドーム公演当日までの日々をインタ