落語家・森乃阿久太（もりのあくたー、本名・井上久男）さん）が亡くなったと、兄の桂枝三郎が26日、自身のXで公表した。ORICON NEWSの取材に対し、関係者も事実と認めた。【画像】落語家・森乃阿久太さん死去兄の桂枝三郎が無念つづる「ああ、車が憎い」兄の枝三郎は「実弟森乃阿久太が26日深夜未明交通事故でこの世をさりました」と報告し「生前懇意にしていただいた方可愛がっていただいた方御贔屓していただいた