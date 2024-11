by The Come Up Show人気ミュージシャンのDrakeが、自分をこき下ろすために作られた曲の人気を水増ししたとして、レコード会社のUniversal Music Group(UMG)と音楽配信サービスのSpotifyを相手取った法的手続きを開始していたことがわかりました。Drakeは訴えの中で、AppleがSiriを通じてユーザーを不正に誘導させる見返りを受け取ったと主張しています。Drake Says UMG and Spotify Schemed to Boost Kendrick's 'Not Like Us'htt