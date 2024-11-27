【小石川 エマ【聖アイリス女学園高等部・冬服】/ドリーミングスタイル インペリアルローズ（コトブキヤショップ限定）】 11月28日11時 予約開始 発売日・価格：未定 小石川 エマ【聖アイリス女学園高等部・冬服】 コトブキヤは、プラモデル「創彩少女庭園」シリーズより新商品3種の予約受付を11月28日11時より開始する。 今回予約が