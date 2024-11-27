Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングスは後場に強含みの展開。日本経済新聞電子版がこの日、「ＮＥＣとフィンテックのＦｉｎａｔｅｘｔ（フィナテキスト、東京・千代田）は１１月中に業務提携し、フィナテキストが保険会社に提供するネット販売システムにＮＥＣの生成ＡＩ（人工知能）を組み込む」と報じ、材料視した買いが入ったようだ。大手損害保険会社に提供する契約や管理、支払い業務に向けたシステム「Ｉｎｓｐｉｒｅ（