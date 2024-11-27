巨人の大城卓三捕手（３１）が２７日、東京・大手町の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸１億３０００万円から、３０００万増の１億６０００万円で更改した。（金額は推定）選手会長としてスタートしたプロ７年目の今季は序盤、打撃不振に苦しみ５月にリフレッシュで２軍再調整を経験した。同月３１日に再登録されると、以降は右肩上がりに打撃も復調。小林、岸田と併用でマスクをかぶりながら、中盤以降は３年ぶりに一