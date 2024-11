The Registerは11月25日(現地時間)、「QNAP NAS users locked out after firmware update snafu • The Register」において、QNAP製NAS(Network Attached Storage)のファームウェアアップデートに不具合が生じたと発表した。不具合の影響を受けたデバイスはログインできなくなる可能性がある。QNAP NAS users locked out after firmware update snafu • The Register.