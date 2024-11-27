広島の栗林良吏投手が２７日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、４５００万円アップの年俸１億６０００万円（金額は推定）でサインした。「たくさん上げていただきました」と、笑みを浮かべた。交渉の席では、球団にサードユニホーム製作の要望を伝えたという。「他球団がいろんな形で出している。ファンの皆さんにも喜んでもらえるのかなと。羨ましいという気持ちが一番ですし、そういうユニホームを着て