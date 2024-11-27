日本野球機構（NPB）とスカパーJSAT株式会社が27日、今シーズン最もインパクトのあるサヨナラ打等を放った選手「スカパー ! ドラマティック・サヨナラ賞 年間大賞」の受賞選手を発表。セ・リーグはヤクルト・長岡秀樹（23）、パ・リーグはロッテ・小川龍成（26）に決定した。長岡はセ・リーグで7月度の月間受賞選手に選ばれた。7月28日に行われた広島戦(神宮)、3-4と1点ビハインドの展開で相手投手、栗林良吏（28）に対し9回裏二死