昨日、芸能事務所「LUV」への所属が公表された、辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さん。昨日、開設したばかりの、新しいインスタグラムのアカウントや、YouTubeチャンネルのフォロワーが激増しています。 【写真を見る】辻希美さん長女・希空さんＳＮＳフォロワー数が激増Ｙｏｕｔｕｂｅ登録者数は２５万人超希空さんの、インスタグラムのアカウントは、１１月２７日・１３時現在、フォロワーが41.7万人。Ｙｏｕｔｕ