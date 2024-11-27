[caption id="attachment_1252396" align="aligncenter" width="600"] 春高バレー ミッキー＆フレンズ/Tシャツ[/caption]「ジャパネット杯 春の高校バレー 第77回全日本バレーボール高等学校選手権大会」の公式グッズが、春高バレー ミッキー＆フレンズ限定デザインで登場！グッズは、オンライン、もしくは会場で購入できる。Tシャツやフェイスタオルなどが登場今回登場するのは、春高バレーの魅力を詰め込んだ、ここでしか手に入