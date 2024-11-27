「HiKOKI BUILDER’S SPIRIT PROJECT」発表会にCCO（HiKOKI Chief Communication Officer）と日本の職人応援隊長を務めるヒロミが登壇。現役の職人らと建築業界の実情について話すなど、交流を深めていた。「103万円の壁」見直しの功罪… 税金と社会保険料“2つの壁”とは