BTS ・Vの新曲『Winter Ahead（with PARK HYO SHIN）』の一部が初公開され、関心が集まっている。【写真】「身長差ヤバい…」V、女性スタッフと2SHOT11月27日、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルでは、Vのデジタルシングル『Winter Ahead（with PARK HYO SHIN）』のティザー映像第2弾が公開された。公開された映像には、Vと歌手パク・ヒョシンがデュエットする様子が収められており、2人の魅力的な歌声とロマンチックな歌詞がファン