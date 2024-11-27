2024年〜2025年の年末年始に向けて縁起物モチーフのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK（ベアブリック）が数多くリリースされる。来年の干支である巳、人気の招き猫、達磨 ペコちゃんというめでたい顔ぶれだ。メディコム・トイ スカイツリータウン・東京ソラマチ店での限定発売。達磨 ペコちゃんのみ不二家公式ネットショップ「ファミリータウン」とメディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店での発売となる。＞＞＞