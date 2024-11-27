俳優の大和田伸也（77）が、自身のXを更新し、人気コンテンツ『ポケットモンスター』のクワッス、ゼニガメたちとの記念写真を投稿した。【写真】ゼニガメ・クワッスと3ショット！『ポケモン』ドーナツ食べる大和田伸也大和田はXで「ディグダとダグトリオドーナツみんなで食べましたいただきます」と先日、ミスタードーナツで発売された『ポケモン』ドーナツの写真を公開。そこには相棒のクワッス、そしてゼニガメも写