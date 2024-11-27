27日午後1時4分ごろ、富山県、石川県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は石川県西方沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、富山県の高岡市と氷見市、それに小矢部市、石川県の七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、かほく市、それに津幡町です。