ドジャースがジャイアンツからFAのブレイク・スネル投手（31）と5年総額1億8200万ドル（約276億6400万円）で合意したと複数の米メディアが報じた。フィジカルチェックはまだ終えていないが、契約の中には5200万ドル（約79億円）の契約金、限定的ノートレード条項が含まれているという。オプトアウト（契約破棄）の権利は含まれなかった。スネルは最多勝1度（2018年）、最優秀防御率2度（2018、2023年）を獲得し、過去2度のサイ