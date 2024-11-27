A.B.C-Zが、15thシングル『ヒリヒリさせて』をCDとサブスクリプションにてリリース。あわせて本日22時30分より、表題曲のMVが公開される。また、公開直前の22時15分より、本シングルのリリース記念生配信を行う。 （関連：【映像あり】A.B.C-Z、メンバーの攻めたアクロバットシーンから始まる「ヒリヒリさせて」MV） 本楽曲の作詞は森浩美、作曲を馬飼野康二、編曲は星野靖彦が担当。昭和平成リバイ