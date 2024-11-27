【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『BTS、THE BEST』収録の「film out」以来、3年ぶりの日本語曲 BTS・JINが、11月26日14時にデジタルシングル「Falling(feat. Taka)」を発表した。 「Falling (feat. Taka)」には、世界的に活躍するロックバンド、ONE OK ROCKのボーカルTakaとギタリストToruが参加。J-POPの感性をプラスしたモダンロックジャンルの曲となっている。 1stソロアルバム『Happy』に収録された同名