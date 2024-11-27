■『わたしの宝物』メンバーが座り姿勢で三角形を描く位置でポージング 【写真】『anan』松本若菜・田中圭・深澤辰哉の「艶やかな三角関係」ショット フジテレビ系木10ドラマ『わたしの宝物』で共演している松本若菜・田中圭・深澤辰哉が、雑誌『anan』11月27日発売号の表紙に登場。雑誌公式X（旧Twitter）で、中吊り広告が公開された。 ドラマでは大人の三角関係を演じている3人の、禁断のフォトセッション。中吊