Ｇ２０の会合に出席したジェイミーソン・グリア氏＝２０１７年１１月３０日、ドイツ・ベルリン/Axel Schmidt/Reuters/File（ＣＮＮ）米国のトランプ次期米大統領は２６日、ジェイミーソン・グリア氏を次期政権の通商代表に指名した。グリア氏は１期目のトランプ政権でライトハイザー通商代表の首席補佐官を務めた。当時の政権は中国をはじめとする国々の製品に対して包括的な関税措置を実施。米国、メキシコ、カナダの間で自由貿易