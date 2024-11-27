２７日のＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」第４３回で、栄養士学校で学ぶヒロインの結（橋本環奈）にクラスメートの沙智（山本舞香）がつらく当たる様子が引き続き描かれた。生徒が入院患者役と担当栄養士役に分かれて行うカウンセリング実習。患者役の沙智は結から食事の大切さを訴えられても「食べたない」を繰り返し、理由は「あんたが嫌いやから！」と言い放った。さらには「患者の気持ち、何も分かってへん」と言い、自