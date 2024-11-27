【モデルプレス＝2024/11/27】フジテレビが11月27日、2024−2025年末年始特別番組＆2025年1月期のタイムテーブルを発表した。【写真】フジテレビ年末年始特別番組タイムテーブル◆フジテレビ、2025年1月期＆2024−2025年末年始特別番組タイムテーブル発表フジテレビ1月期ドラマは清野菜名主演「119エマージェンシーコール」（1月13日スタート／毎週月曜日21：00〜21：54）、板垣李光人＆中島裕翔（Hey! Say! JUMP）W主演「秘密〜