Blueskyは2024年11月に総ユーザー数が2000万人を超え、アクティブユーザー数は350万人に達しました。そんな中、Blueskyがモデレーション人員を100人に増やすことを決定したことが明らかになりました。Inside Bluesky’s big growth surgehttps://www.platformer.news/bluesky-growth-content-moderation-trust-safety-interview/Blueskyは一般的なSNSと同様にモデレーション専門のチームを設置しており、暴力的なコンテンツや迷惑