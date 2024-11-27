グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」監修のスイーツ「東京ばな奈プリン」が登場！「東京ばな奈」のおいしさを3層仕立てのプリンで楽しめるファミリーマート限定スイーツです☆ ファミリーマート「東京ばな奈プリン」  価格：238円（税込）発売日：2024年12⽉3⽇ (火)取扱店：沖縄県を除く全国のファミリーマート※一部店舗で取扱いのない場合があります ｢東京ばな奈ワールド」が監修