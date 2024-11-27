◆第２５回チャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月１日、中京競馬場・ダート１８００メートル）追い切り＝１１月２７日、美浦トレセン１１月４日のＪＢＣクラシックで初のＧ１級レースを制したウィルソンテソーロ（牡５歳、美浦・小手川準厩舎、父キタサンブラック）は、美浦・坂路で力強い動きをみせた。追い切りは単走。道中、リズム良く進みスムーズに加速すると、最後まで持ったままで５４秒８―１２秒４をマークした。小手川調教