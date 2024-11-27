◇欧州ＣＬリーグフェーズ第５節スポルティング１―５アーセナル（２６日）日本代表ＭＦ守田英正を擁するスポルティングは、アーセナルに１―５と大敗した。先発した守田は後半３３分までプレーしたが、チームとして力の差を見せつけられる結果となった。また負傷中にアーセナルＤＦ富安健洋はベンチ外だった。前半からアーセナルの攻撃に翻弄（ほんろう）された。左ボランチの守田はアーセナルの司令塔・ノルウェー代表Ｍ