「グッド！いちおし」きょうのテーマは、「東京国立博物館特別展『はにわ』」です。前回は「挂甲（けいこう）の武人」を中心にその魅力をお伝えしましたが、今回は「大人気のはにわ」が登場です！＃グッド！いちおし（「グッド！モーニング」2024年11月27日放送分より）