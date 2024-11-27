モスフードサービスが展開する「モスバーガー」は12月10日から、「2025モス福袋」(税込5,000円)の予約受付を開始する。販売額である5,000円相当の食事補助券に、人気TVアニメ『ONE PIECE』とコラボレーションした雑貨5点が付いた福袋。予約はネットでのみ受け付ける。予約期間は12月10日15時〜12月25日26時。ネット予約で完売する場合がある。だたし店舗によっては、12月28日以降に店頭販売を行う場合もある。【あわせて読みたい】