27日の東海地方は晴れて、平年よりも気温が高くなるでしょう。 【写真を見る】【東海3県の天気】27日はおおむね晴れ平年より気温が高くなる見込み夜は雨が降るところも 午前11時35分現在の名古屋市内は雲は出ているものの、朝から日差しが            届いています。この時間の気温は15.9℃、湿度は55パーセントです。 27日午後も概ね晴れるでしょう。夜は雲が出やすく、岐阜県の山間部