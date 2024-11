【THE KING OF FIGHTERS XIV 不知火舞 1/6 完成品フィギュア】 2025年7月 発売予定 予約受付開始:11月27日 価格:22,000円 AniGameは、「THE KING OF FIGHTERS XIV 不知火舞 1/6 完成品フィギュア」の予約受付を11月27日より開始した。発売は2025年7月を予定し、価格は22,000円。 SNKの対戦型格闘ゲーム「THE KING OF FIGHTE