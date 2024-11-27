歌舞伎俳優の市川團十郎（46）が、息子・市川新之助（11）の成長について語った。2024年を振り返り、團十郎は「コロナもありまして、長く続いた襲名披露期間 せがれも大きな風邪をひかずに全うしてくれた」と振り返った。そして「家族として乗り越えられて、麻央も見守ってくれていたんじゃないかな」と亡き妻・小林麻央さんへの感謝を述べた。そんな團十郎は「F1日本グランプリ アンバサダー就任委嘱式」に出席。歌舞伎界初のF1と