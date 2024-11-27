Image: Apple 韓国メディアの報道によれば、LGの電子部品メーカーLG Innotekが、3759億ウォン（約413億円）の設備投資を発表。スマートフォンの新たなモデルの需要に応えるため、カメラモジュールの製造設備に充てられるといいます。この新たなモデルってiPhone 17…かな？カメラが大幅アプデの噂iPhone 17に関しては、発表までまだ1年近くあるというのに、すでに続々と噂が出ています。中で