「八天堂」は、11月26日（火）から、香取慎吾の書き下ろしアートをボックスにデザインした、「J＿O CAFE」とのコラボレーション商品「J＿O CAFE×八天堂 カスタード＆ショコラ2024 X’mas Special Box」の予約販売を、オンラインショップで開始した。【写真】カラフルで華やか！香取慎吾デザインのBOX■今年はカトラリー付き今回4年目の発売となる「J＿O CAFE×八天堂 カスタード＆ショコラ2024 X’mas Special Box」は、ク